Dove vedere il GP Brasile 2019 di F1 in diretta streaming o in tv

Gp Brasile 2019: il mondiale di Formula 1 giunge alla sua penultima tappa; sarà la 100esima gara di Sebastian Vettel al volante di una rossa, poco altro per cui festeggiare in casa Ferrari.

GP Brasile 2019: dove vederlo?

Appuntamento con il Gran Premio brasiliano, il 20esimo della stagione, alle 18 e 10 di domani domenica 17 novembre 2019; la gara verrà trasmessa in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e poi in differita, alle ore 21 e 30, e in chiaro sulle frequenze di Tv8.

Il circuito di Interlagos

Il circuito di Interlagos, ora intitolato al pilota brasiliano Carlos Pace, morto in un incidente aereo nel 1977, è in calendario ininterrottamente dal 1991 (prima aveva ospitato il Gp del Brasile nel 1978 e poi tra i 1981 e il 1989. Sono 36 le gare del mondiale di Formula 1 che ha finora ospitato la pista di San Paolo; il record di vittorie – sei – sul circuito è tuttora detenuto da Alain Prost. Segue Michael Schumacher con 4, poi Vettel che in Brasile ha vinto 3 volte (Hamilton solo due).

Chi parte favorito?

Il mondiale di Formula 1 non ha più molto da dire ora che è arrivato alla penultima tappa, l’ultima andrà in scena ad Abu Dhabi. Il titolo piloti e quello costruttori, d’altronde, sono già stati assegnati, rispettivamente, a Lewis Hamilton e alla Mercedes. Inoltre, anche in Brasile, le frecce d’argento del britannico e del compagno di squadra Bottas partono favorite, anche se potrebbero essere disturbate dalla Red Bull di Verstappen e dalla Ferrari di Vettel. Il tedesco è giunto alla sua 100esima gara al volante di una Ferrari, poco altro da festeggiare per la scuderia di Maranello in Brasile: Charles Leclerc partirà indietro di 10 posizioni in griglia a causa della penalizzazione applicata per il cambio del motore.

