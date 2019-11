Prossimo turno Ligue 1 2019/2020: orari partite, calendario e diretta tv

Venerdi 22 novembre si aprirà la 14esima giornata della Ligue 1 2019/2020. Il sabato raccoglierà sei match e a seguire chiuderà la domenica con tre sfide.

Ligue 1, 14a di andata: l’anticipo del venerdi

L’unica sfida che si terrà il venerdì è PSG-Lille. Da una parte troviamo i padroni di casa che con una vittoria consoliderebbe la già netta predominanza in testa alla classifica, mentre il Lille, trovandosi a pochi punti dalla seconda piazza occupata dal Marsiglia, cercherà di ottenere dei punti importanti al Parco dei Principi. Calcio d’inizio fissato per le ore 20:45.

Prossimo turno Ligue 1: i sei match del sabato

Il sabato si preannuncia ricco di match. Sono gli incontri in programma durante l’arco della giornata. Andranno tutte in scena per le ore 20, tranne Lione-Nizza fissata per le ore 17:30.

Al Parc OL si giocherà appunto Lione-Nizza. È un match nel quale la vittoria serve ad entrambe come il pane, in modo tale che si possa risalire una classifica che, almeno per il momento, piange. L’Amiens ospita invece lo Strasburgo, quest’ultimo con un solo punto in meno rispetto alla squadra di casa. Angers-Nimes è una partita che dovrebbe dare i padroni di casa come favoriti visto la posizione in classifica completamente differente rispetto ai giocatori del Nimes. L’Angers è stato la vera sorpresa di questo avvio di stagione.

Brest-Nantes è una delle partite più equilibrate di questo sabato, con i padroni di casa che si trovano in 12esima posizione con 17 punti e sono a -2 rispetto agli ospiti. Dijon-Rennes è una sfida in cui gli ospiti sono sicuramente i favoriti, mentre il Dijon è alla ricerca disperata di far punti per potersi allontanare dalla zona retrocessione.

La sfida che chiude il sabato è un’altra partita simile alla sopracitata: Metz-Reims, nella quale si fronteggiano rispettivamente la 17a forza del campionato contro l’8a.

Le gare in programma domenica

Sono solo tre le gare in programma per la domenica di Ligue 1. Tutte e tre le sfide saranno giocate in ore differenti.

Alle ore 15 si giocherà Bordeaux-Monaco, che si preannuncia una sfida emozionante fra due formazioni con ambizioni europee.

Alle ore 17:30 sarà invece il momento di St.Etienne-Montpellier, dove anche qui in palio ci saranno punti molto pesanti in chiave Europa.

La gara che chiude la 14esima giornata di Ligue 1 sarà Tolosa-Marsiglia alle ore 21:00. Parliamo di una sorta di testacoda fra il perennemente in crisi Tolosa e un OM che, dopo un avvio tentennante, ora insegue da lontano il PSG.

Dove seguire le partite in diretta tv e streaming

L’intero turno verrà trasmesso in diretta ed esclusiva su DAZN.

