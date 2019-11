Condividi su

Pezzi unici: trama e anticipazioni di stasera 24 novembre 2019 Rai 1

Pezzi unici è la nuova fiction di Rai 1, in onda ogni domenica in prima serata. Dopo il grande debutto della scorsa settimana, questa sera andrà in onda la seconda puntata, durante la quale si inizierà ad entrare nel vivo del racconto.

La serie televisiva ruota intorno alla morte di un giovane artigiano, Lorenzo, apparentemente suicidatosi mentre si trovava in una casa-famiglia. Suo padre Vanni, interpretato da Sergio Castellitto, accoglie nella propria bottega cinque ragazzi, pezzi unici affezionati a Lorenzo, dal quale stavano apprendendo l’antica arte della lavorazione del legno. A poco a poco, però Vanni capirà che suo figlio in realtà è stato vittima di un omicidio e che, tra i cinque giovani affidatigli, potrebbe nascondersi proprio il suo assassino. Intenzionato ad andare fino in fondo a questa terribile storia, l’artigiano inizierà ad indagare sulla morte di Lorenzo con l’aiuto della direttrice della casa-famiglia.

Pezzi unici: trama seconda puntata questa sera Rai 1. Erica sospettata di omicidio

La seconda puntata di Pezzi Unici andrà in onda questa sera, in prima serata, su Rai 1.

Vanni inizia a sospettare della giovane Erica, segretamente innamorata di Lorenzo. Potrebbe essere stata lei ad uccidere il ragazzo per un amore non corrisposto. Inoltre, la ragazza è stata l’ultima a vedere Lorenzo vivo. Allontanatasi dalla casa-famiglia, Erica fa perdere le proprie tracce, ma Vanni comprende che anche gli altri quattro ospiti dell’istituto conoscono la verità sulla morte di Lorenzo.

Pezzi unici: anticipazioni stasera, il giallo di Cinzia TH Torrini

Parallelamente alle indagini dell’artigiano Vanni, i telespettatori hanno la possibilità, grazie ad una serie d indizi messi in luce dalla regista della fiction, di seguire e appassionarsi al giallo cercando di comprendere chi sia il vero l’assassino. Colpi di scena e inattese rivelazioni sono, come sempre in questi casi, dietro l’angolo.

