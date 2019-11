Condividi su

Black Friday Amazon: data 2019, offerte e promozioni online

Non solo durante il vero e proprio Black Friday ma durante tutta la settimana con al centro l’attesissimo appuntamento su Amazon è già possibile trovare sconti molto interessanti su diversi tipi di prodotti.

Black Friday: appuntamento fissato al 29 novembre

Effettivamente non scatterà prima di venerdì 29 novembre 2019, tuttavia, già da qualche giorno è possibile notare il moltiplicarsi delle offerte su tantissimi prodotti venduti da Amazon. D’altra parte, non è solo quest’ultima piattaforma di e-commerce a proporre una vasta gamma di sconti.

Perché Black Friday: come mai si chiama così. Le curiosità

A parte altri portali online, come Ebay, anche le grandi catene commerciali, soprattutto della tecnologia – come Mediaworld – e della moda, saranno coinvolte nell’iniziativa. Tra l’altro, il momento favorevole agli acquisti non terminerà con il Black Friday: infatti, lunedì 2 dicembre 2019 scatta il Cyber Monday, appuntamento dedicato in particolare ai prodotti tecnologici.

Come trovare le migliori offerte

Per monitorare l’andamento dei prezzi su Amazon è possibile scaricare alcune estensioni per il proprio browser: una delle web app del genere più conosciute è di certo Camelizer. Grazie a questa si verrà avvertiti quando un oggetto che ci interessa raggiunge un prezzo che ne rende particolarmente conveniente l’acquisto. D’altra parte, il “Venerdì nero” è un’occasione per comprare, a un costo particolarmente vantaggioso talvolta, anche oggetti di cui si escludeva l’acquisto.

Black Friday 2019: data inizio e quali negozi fanno sconti

Per questo è bene aprire la pagina di Amazon dedicata agli sconti e, per restringere il campo della ricerca, prima selezionare dall’apposito menù a tendina, posto in alto a destra nella schermata, la voce “sconto decrescente” e dopo dalla colonna posta a sinistra la categoria di prodotti che più interessa. Per compiere un’esplorazione ancora più mirata dei prodotti in offerta si potrà selezionare una determinata fascia di costo e una certa percentuale di sconto applicata.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it