Black Friday 2019: data inizio e quali negozi fanno sconti

Mancano ancora diverse settimane al Black Friday 2019 ma i negozi online, Amazon e Ebay in primis, e non stanno cominciando a proporre sconti interessanti, soprattutto, sui prodotti tecnologici.

Black Friday 2019: appuntamento al 29 novembre

Per il vero e proprio Black Friday 2019 bisognerà aspettare ancora qualche giorno: infatti l’appuntamento è fissato al prossimo 29 novembre. Tuttavia, il periodo clou per gli acquisti sulle più note piattaforme di e-commerce comincerà prima e durerà anche dopo questa data: basandosi sull’esperienza degli scorsi anni, offerte e sconti su tantissime tipologie di prodotti infatti saranno almeno parzialmente disponibili già a partire da una settimana prima, più o meno dal 22 novembre, e fino ad almeno una settimana dopo il 29 novembre, dunque fino ad almeno il 6 dicembre, inizio del momento caldo per quanto riguarda gli acquisti in vista delle festività natalizie.

Quali saranno i prodotti più ricercati?

Secondo il portale Idealo, che analizza in profondità le tendenze dei consumatori italiani, durante il prossimo Black Friday saranno soprattutto i prodotti tecnologici a ricevere più attenzioni. In cima alla lista della spesa dovrebbe esserci la Playstation 4 Slim e il videogioco calcistico Fifa 20; seguono gli smartphone con in testa l’Iphone Xr e l’Iphone 11, oltre agli auricolari Apple Air Pods 2, e lo Xiaomi Redmi Note 7 (insieme alla Mi Band 4 prodotta sempre dal colosso cinese). Spazio anche all’aspirapolvere Dyson Cyclone V11 Absolute; lasciando la tecnologia, in top ten ci sono anche le sneakers Saucony Jazz Original Vintage e le Adidas Stan Smith.

Come risparmiare sulla spesa nel 2019 e 2020: i consigli e le info utili

“Se fino a un paio di anni fa si iniziava a parlare di Black Friday e Cyber Monday un paio di settimane prima dell’evento, ora già da metà ottobre le aziende iniziano a mettere in risalto gli sconti in arrivo, cercando di attirare tutti quei consumatori che prevedono di dedicare l’ultimo weekend di novembre allo shopping, digitale e non” riepiloga la situazione Fabio Plebani, Responsabile italiano di Idealo. “Come sempre – suggerisce lo stesso Plebani – il nostro consiglio è quello di iniziare a guardare ciò che ci piace già da ora di modo da arrivare a fine novembre preparati, consapevoli dei prezzi attuali dei prodotti e soprattutto di quanto questi possano scendere o, in alcuni casi, salire”.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it