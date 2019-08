Speciale fantacalcio 2019/20: il focus sui centrocampisti di Serie A

Eccoci qui anche oggi pronti a fornirvi nuovi consigli sul Fantacalcio. Oggi è il turno dei centrocampisti, uno dei ruoli più discussi di tutti. Una delle chiavi per vincere nelle vostre leghe, oltre che avere un buon attacco, è avere dei giocatori di altri ruoli che vi portano parecchi bonus. I nomi in questo ruolo sono davvero tanti, vediamo quindi quali sono i centrocampisti migliori, le certezze e le scommesse.

Speciale fantacalcio 2019/20: i top

Partiamo subito con la prima grande novità: il Papu Gomez quest’anno è listato centrocampista. L’argentino giocherà trequartista dietro le due punte, e spesso è pericoloso in zona gol e assist, è quindi uno dei nomi più interessanti.

Segue Federico Chiesa, il figlio d’arte sta migliorando ogni stagione sempre di più, deve essere però aiutato maggiormente dalla sua squadra. Probabilmente questa sarà la sua ultima stagione in maglia viola prima di accasarsi in un top club, quindi dovrà cercare di fare un ulteriore salto di qualità; inoltre Montella lo sta provando anche da falso nueve negli ultimi giorni. Una certezza rimane sempre il sergente Milinkovic-Savic: l’anno scorso il serbo ha deluso nel girone di andata, ma in quello di ritorno si è ripreso e i segnali per questa nuova stagione sono molto positivi.

Altro nome top a centrocampo è una novità per questo ruolo, ovvero Suso. Il milanista quest’anno agirà da trequartista e Giampaolo se ne è innamorato. È stato protagonista di una buona pre-season, sarà chiamato a essere il leader di un Milan molto giovane, dove proprio lo spagnolo, con soli 26 anni, è il più “vecchio” tra i titolari.

Speciale fantacalcio 2019/20: gli altri top

Non riuscite a prendere nessuno dei quattro top sopracitati? Niente panico, ci sono tanti altri ottimi nomi a centrocampo. Dal Napoli si possono pescare Fabian Ruiz, che agirà da trequartista, oppure i soliti Zielinski e Allan. Altra novità è Callejon, quest’anno considerato centrocampista, ma che potrebbe giocare di meno dato l’arrivo di Lozano, listato invece come attaccante. Anche la Roma è piena di ottimi nomi in mezzo al campo: Under, Zaniolo, Pellegrini e Veretout.

Stesso discorso vale anche per la Juventus, dove anzi ci sono troppi centrocampisti ed è quindi probabile che prima della fine del mercato ne vengano ceduti un paio: per questo, se volete acquistare centrocampisti della Juve il consiglio è di prenderne due tra Ramsey, Rabiot, Khedira, Can e Pjanic. Altro discorso invece per Douglas Costa: il brasiliano deve riscattarsi dalla brutta stagione e Sarri è pronto a lanciarlo spesso titolare. Altri outsider molto interessanti sono Luis Alberto, De Paul, e Nainggolan.

Speciale fantacalcio 2019/20: ancora buoni nomi a centrocampo

Ribery è sicuramente la scommessa dell’anno. Molti giocatori delle vostre leghe lotteranno per averlo, ma attenzione a non prenderlo a cifre folli: il blasone è grande, ma il francese ha pur sempre 36 anni. Altre incognite sono i centrocampisti del Milan, ce ne sono parecchi interessanti e Giampaolo deve ancora capire chi saranno i titolari, cercate di prendere a cifre ragionevoli uno tra Paqueta, Kessie e Bonaventura.

Chi vuole azzardare qualcosa di più può tentare di prendere Krunic o Bennacer. Non c’è da dimenticarsi del centrocampo dell’altra squadra di Milano: l’Inter. Vedendo le squadre di Conte, si può notare come spesso vanno in rete proprio i centrocampisti, quindi nomi come Barella, Sensi e Brozovic devono destare la vostra attenzione. Se volete invece delle certezze, ovvero pochi bonus ma ottimi voti, potreste puntare ad esempio su Freuler, De Roon, Lazzari e Parolo.

In mediana anche tante scommesse e profili low cost

Cercate di tenere per le ultime fasce alcune scommesse interessanti. Giocatori giovani poco conosciuti che possono esplodere, come è successo l’anno scorso a Correa (listato attaccante quest’anno), oppure dei titolari di squadre da metà classifica. Alcuni dei giovani da tenere d’occhio sono Traoré e Duncan del Sassuolo, Nandez e Rog del Cagliari, oltre a Tonali del Brescia. Ci sono poi alcuni titolari, beniamini delle loro squadre, come Kurtic per la SPAL, Pulgar della Fiorentina e Kucka del Parma. Se invece volete azzardare qualche nome delle neopromosse provate a prendere a 1 qualcuno tra Spalek e Bisoli del Brescia, Mancosu del Lecce e Verre del Verona.

