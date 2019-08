Speciale fantacalcio 2019/20: il focus sugli attaccanti di Serie A

L’appuntamento finale di questa rubrica sul Fantacalcio, riguarderà il ruolo degli attaccanti: il ruolo più remunerativo in tutte le versioni di questo gioco, che sia di tipologia “mantra” o “classic”. Essendo il reparto dal quale provengono più punti, risulta essere anche quello più complicato in ottica Fantamercato. Oltre alle certezze assolute, tuttavia, vi sono anche quei giocatori che potrebbero portare tanti gol alla propria rosa, nonostante la “poca” considerazione effettiva. La scorsa stagione, casi analoghi si sono verificati con giocatori come Caputo e Pavoletti.

Di seguito, ecco gli attaccanti migliori da prendere durante l’asta.

Speciale fantacalcio 2019/20: gli attaccanti top

I nomi degli attaccanti top, ovviamente, non possono che includere giocatori del calibro di Cristiano Ronaldo, titolare inamovibile della Juventus. Ciro Immobile, cannoniere della Lazio. Romelu Lukaku, il quale può essere sia uno dei top che una scommessa, essendo reduce da un trascorso non entusiasmante a Manchester.

Krzysztof Piątek, il quale avrà meno competizioni da disputare, e maggiori occasioni per dare il massimo in campionato; proclamato inoltre, rigorista del Milan. E, dulcis in fundo, Edin Dzeko: fresco di rinnovo con la Roma, il bosniaco è pronto a dimostrare di essere ancora un giocatore fondamentale per i giallorossi.

Speciale fantacalcio 2019/20: gli attaccanti da riconfermare

Molti attaccanti, la scorsa stagione, si sono distinti per aver fatto la fortuna della loro squadra. È il caso di giocatori come Duvan Zapata, trascinatore assoluto dell’Atalanta. Fabio Quagliarella, laureatosi capocannoniere nell’annata appena trascorsa con la Sampdoria. E infine, giocatori di piccole squadre come Leonardo Pavoletti, leader offensivo dei sardi e Francesco “Ciccio” Caputo, protagonista nell’annata passata coi toscani dell’Empoli.

Gli attaccanti low cost e le possibili scommesse

In questo paragrafo risulta esserci l’imbarazzo della scelta: giocatori che potrebbero rivelarsi ottimi acquisti, anche a basso prezzo. Per esempio, nomi come Andrea Pinamonti, pronto a dimostrare le sue qualità con la maglia del Genoa. Giampaolo Pazzini e Rodrigo Palacio, due veterani del campionato, che sembrano ancora ricordare molto bene come si fa gol. Una scommessa parecchio allietante, potrebbe essere quella di Jeremie Boga, talento parecchio interessante di proprietà del Sassuolo. Occhi puntati anche su Skov Olsen, attualmente al Bologna.

