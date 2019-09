Dove vedere il GP Monza 2019 di F1 in diretta streaming e tv gratis

La scuderia del Cavallino compie 90 anni e così anche il Gran Premio di Monza, 14esima tappa del mondiale di Formula 1, che domani vedrà in pole position proprio il giovane ferrarista Charles Leclerc che proverà a fare il bis dopo la vittoria sul circuito di Spa.

GP Monza 2019: nuova puntata del duello Ferrari-Mercedes

In prima fila al Gran Premio di Monza 2019 partiranno Charles Leclerc, reduce dalla conquista del record di vincitore più giovane di un Gp alla guida di Ferrari a 21 anni 10 mesi e 16 giorni, e Lewis Hamilton; il monegasco ha conquistato la pole, la sua seconda consecutiva, la quarta in carriera e la seconda pole consecutiva per la Ferrari dopo quella di Raikkonen nel 2018, grazie a una prestazione strepitosa (tempo di 1:19.307); in seconda fila ci saranno Valtteri Bottas e Sebastian Vettel (è stato il più veloce di tutti in mattinata: non ha potuto effettuare il secondo tentativo di giro veloce per l’eccessivo traffico in pista negli ultimi minuti delle qualifiche); sul circuito italiano, insomma, si attende un serrato duello tra le rosse, galvanizzate dall’anniversario dei 90 anni della scuderia, e le frecce argento, che potrebbero essere favorite nel caso in cui la leggera pioggia di questi giorni continuasse anche domani a bagnare l’asfalto della pista brianzola.

GP Monza 2019: diretta streaming e tv, dove vederlo in chiaro

Dove vedere il Gp italiano?

Domani domenica 8 settembre 2019 i semafori verdi si accenderanno sul circuito di Monza al consueto orario delle 15 e 10. La gara sarà trasmessa in diretta da Sky Sport F1, canale 207, e da Sky Sport 1, canale 201. Tuttavia, l’importante evento sarà eccezionalmente trasmesso in diretta anche in chiaro sulle frequenze di Tv8.

