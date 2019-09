Francesco Pannofino a Tale e Quale Show 2019: voce, doppiaggio e chi è

Tra gli artisti noti che parteciperanno a Tale e Quale Show 2019 spicca il nome di Francesco Pannofino. L’attore sfiderà gli altri partecipanti a suon di imitazioni a tutto tondo dalla voce agli abiti fino ai più piccoli particolari.

Recitazione, doppiaggio, il noto professionista ha conquistato oramai da anni il pubblico italiano grazie alla simpatia, l’innegabile talento e alla sua incredibile voce legata indissolubilmente al volto di star di fama mondiale. Ma scopriamo qualcosa in più su Francesco Pannofino!

Chi è Francesco Pannofino: altezza, età, biografia e voce

172 cm di altezza, occhi e capelli castani, volto espressivo. Queste le caratteristiche fisiche dell’artista. Francesco nasce il 14 novembre 1958 a Pieve di Teco sotto il segno zodiacale dello Scorpione. Figlio di genitori pugliesi poi emigrati in Liguria, l’attore è fratello del dialoghista Lino. Trasferitosi al Roma per gli studi universitari, nel ’78 è testimone oculare del rapimento di Aldo Moro accaduto proprio mentre Pannofino era nelle vicinanze in attesa di un autobus.

Giovane e intraprendente, Francesco cerca lavoro e si avvicina al mondo del doppiaggio. Presta la voce soprattutto ad eroi dei film d’azione come Damon Eayans e Jean – Claude Van Damme. Sempre in cerca di nuovi stimoli, Pannofino si cimenta anche nella recitazione partecipando a numerosi spettacoli teatrali ed entrando a far parte della compagnia di Antonella Steni.

Il doppiaggio, la carriera d’attore e Tale e Quale Show 2019

Il grande successo arriva negli anni ’90 quando gli viene affidato il doppiaggio di Tom Hanks in Forrest Gump e Denzel Washinton in Philadelphia diventando così uno dei più famosi nel suo settore. Con una carriera in ascesa, l’artista presta la voce a Kevin Specey, Antonio Banderas, George Clooney, Willem Dafoe e approda come attore sul piccolo e grande schermo. Tante sono le fiction di forte richiamo e le pellicole in cui ha recitato tra le quali ricordiamo: Croce e delizia, Così è la vita, Questa notte è ancora nostra, Oggi sposi, Maschi contro femmine, Ogni maledetto Natale e L’uomo che comprò la luna. E poi ancora La squadra, Carabinieri, Questa è la mia terra, Un caso di coscienza, I Cesaroni e Adriano Olivetti – La forza di un sogno.

Come già detto in apertura di articolo, Pannofino è tra i concorrenti della nuova edizione di Tale e Quale Show, programma televisivo di Rai 1 in cui i partecipanti imitano in tutto e per tutto i big della musica nazionale e internazionale. L’attore dovrà vedersela con gli altri agguerriti sfidanti che quest’anno sono: Flora Canto e Sara Facciolini, Eva Grimaldi, Jessica Morlacchi e Lidia Schillaci, Davide De Marinis, Tiziana Rivale, Gigi e Ross, Francesco Monte, Agostino Penna e David Pratelli.

