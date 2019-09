Eva Grimaldi a Tale e Quale Show 2019: moglie, età e chi è l’attrice

È pronta a mettersi in gioco e carica d’energia Eva Grimaldi. L’attrice è tra i concorrenti del nuova edizione di Tale e Quale Show e sfiderà i colleghi a suon di imitazioni canore a tutto tondo, senza tralasciare nessun particolare.

L’artista che ha fatto impazzire milioni di uomini e donne nella sua lunga carriera ha recitato in numerose pellicole di successo e fiction di forte richiamo incantando il pubblico con il suo innegabile fascino. Ma scopriamo qualcosa in più su Eva Grimaldi!

Chi è l’attrice: età, altezza e carriera

170 cm di altezza, occhi azzurri e capelli biondi, così si presenta l’artista dallo sguardo magnetico. Eva Grimaldi nasce a Verona il 7 settembre 1961 sotto il segno zodiacale della Vergine. Fin da piccola coltiva la passione per il mondo dello spettacolo ma prima di riuscire ad esaudire il suo sogno ha lavorato come benzinaia. La sua carriera sul piccolo schermo inizia ufficialmente con il programma Drive In salvo poi abbandonarlo una volta scelta da Federico Fellini per la pellicola Intervista.

Nel corso degli anni l’artista ha partecipato a film d’autore, lungometraggi d’intrattenimento e fiction. Ricordiamo per esempio La monaca del peccato, D’Annunzio, Mia moglie è una bestia, Delitti e profumi, La maschera del demonio e Simpatici e antipatici. Poi ancora Il bello delle donne, Caterina e le sue figlie, Il peccato e la vergogna, Donna d’onore, La casa delle beffe, Occhi verde veleno e Pupetta – Il coraggio e la passione.

Eva Grimaldi a Tale e Quale Show 2019

Sempre in cerca di nuovi stimoli, Grimaldi si è messa in gioco come concorrente a Ballando con le stelle, Pechino Express, L’Isola dei famosi, Giù in 60 secondi – Adrenalina ad alta quota e quest’anno parteciperà all’edizione 2019 di Tale e Quale Show. Eva si cimenterà nel difficile compito di imitare i big della musica nazionale e internazionale non solo nella voce ma anche nel comportamento e look.

Per vincere quindi dovrà superare le performance degli altri personaggi famosi in gara che sono: Tiziana Rivale, Francesco Pannofino, Francesco Monte, Lidia Schillaci e Sara Facciolini. Ultimi, ma non meno importanti Flora Canto, Davide De Marinis, David Pratelli e il duo di comici Gigi e Ross. Così come la carriera, anche la vita privata dell’attrice è stata ricca di sorprese. Ma chi è la sua dolce metà dell’artista?

La vita privata dell’artista: gli amori del passato e la moglie Imma Battaglia

Passionale e romantica, Eva Grimaldi ha sempre creduto nel grande amore. L’attrice ha avuto una travolgente storia con il collega Gabriel Garco che è durata dal 1997 fino al 2001, anno in cui la coppia si è lasciata definitivamente.

Successivamente ha intrapreso una relazione con Fabrizio Ambroso con il quale è anche convolata a nozze nel 2006 salvo poi divorziare nel 2010. Nonostante le delusioni, l’artista non ha mai smesso di sognare e finalmente è arrivato anche per lei il lieto fine. Ha trovato infatti l’altra metà della mela nell’attivista e politica Imma Battaglia con la quale si è sposata il 19 maggio 2019.

