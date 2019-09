Test acqua Altroconsumo 2019: come scegliere la migliore, i segreti

L’Italia è il primo paese europeo per consumo di acqua minerale: secondo una recente ricerca di Altroconsumo ogni italiano ne beve ogni anno più di 200 litri in media. Eppure, per quanto sia importante nella nostra dieta, non si presta sempre particolare attenzione a quella che si sceglie.

Test acqua Altroconsumo: i 4 tipi in commercio

Dunque, bisogna innanzitutto chiarire che le acque minerali in commercio vengono distinte in 4 tipi a seconda della quantità di sali minerali che contengono: minimamente mineralizzata è l’acqua il cui contenuto di sali minerali, calcolato come residuo fisso a 180°C, non è superiore a 50 milligrammi su litro, oligominerale si considera quell’acqua in cui il contenuto di sali minerali non è superiore a 500 mg/l, se il valore è compreso tra 500 e 1.500 mg/l si parla di acqua minerale, di acqua ricca di sali minerali se invece è superiore a 1.500 mg/l.

Che differenza c’è?

Ognuna di questi 4 tipi di acqua minerale ha proprietà diverse per cui è da utilizzare per finalità differenti di volta in volta. Le acque poco mineralizzate, per esempio, stimolano la diuresi e sono adatte alla preparazione di alimenti per l’infanzia (latte in polvere). Le acque oligominerali sono indicate nelle diete iposodiche perché hanno appunto un basso contenuto di sodio. Le acque minerali, altrimenti dette mediominerali, permettono di reintegrare velocemente i sali minerali persi a causa della sudorazione: sono particolarmente adatte dunque al periodo estivo o all’attività sportiva. Le acque molto mineralizzate, invece, vanno usate solo in alcuni stati patologici e di conseguenza sotto controllo medico.

La conservazione delle acque minerali

A prescindere dal tipo che si acqua che si sceglie è poi buona norma osservare alcune accortezze per conservarla adeguatamente. Ancora prima, quando si acquista dell’acqua in bottiglia, bisogna assicurarsi che non vi siano perdite nella confezione o strane sostanze come potrebbe essere della schiuma. Detto ciò, prestare sempre attenzione al luogo dove si conservano le bottiglie di acqua minerale che non deve essere esposto alla luce solare e in prossimità di fonti di calore. Per mantenerne la purezza poi è meglio non trasferirla in altri contenitori e non aggiungere del ghiaccio.

