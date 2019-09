iOS 13: orario uscita in Italia e novità. Come fare il download

Dal tardo pomeriggio di oggi giovedì 19 settembre 2019, il nuovo sistema operativo per Iphone iOS 13 sarà disponibile per il download.

iOS 13: nativo sui nuovi Iphone 11 e 11 Pro

Cresce l’attesa per iOS 13: con il nuovo sistema operativo tantissime le novità in arrivo sugli smartphone di casa Apple. A parte i nuovi Iphone 11, 11 Pro e 11 Pro Max, che lo avranno “di fabbrica”, sono compatibili con il nuovo sistema operativo anche Iphone più datati (usciti nel 2016). Come sempre in questi casi, per chi possiede gli Iphone più vecchi è meglio aspettare qualche giorno prima di procedere all’installazione così da poter valutare, grazie ai feedback di altri utenti, eventuali rallentamenti.

Ecco l’elenco complete degli Iphone su cui si potrà fare il download di iOS13: Iphone XS Max, Iphone XS, Iphone XR, Iphone X, Iphone 8, Iphone 8 Plus, Iphone 7, Iphone 7 Plus, Iphone SE, Iphone 6s, Iphone 6s Plus e Ipod Touch 7th gen. Per la prima volta, l’aggiornamento non sarà rilasciato per Ipad: Apple ha intenzione di lanciare per i suoi tablet un sistema operativo specifico. Ipad Os, si chiamerà così, sarà disponibile a partire dal 30 settembre, giorno di lancio sul mercato anche dei nuovi Ipad.

A che ora esce iOS13? Come scaricarlo?

IOS13 a meno di ritardi dell’ultimo minuto dovrebbe essere disponibile per il download a partire dalle ore 19 di oggi giovedì 19 settembre 2019. Naturalmente, per le prime ore si potrebbe riscontrare qualche difficoltà nel portare a termine la procedura a causa del notevole traffico sui server. Detto ciò, questa si svolgerà sempre nello stesso modo ormai noto a chi possiede un Iphone: bisognerà recarsi in Impostazioni, poi cliccare su Generali quindi su Aggiornamento Software.

4 novità in particolare

Sono in particolare 4 le novità che saranno introdotte con iOS 13: la dark mode, un nuovo e più sicuro sistema di login, nuove mappe e un nuovo sistema di fotografia. A parte l’opzione che porta su Iphone la modalità scura, in cosa consisterà lo dice il nome stesso, molto interessante l’introduzione di Sign in with Apple, una modalità di login che velocizzerà l’autenticazione su social e siti web grazie al proprio Id Apple. Inoltre, Mappe verrà sostanzialmente portata al livello di Google Maps, o almeno questo è stato promesso, invece, per quanto riguarda le foto si attendono miglioramenti importanti rispetto all’organizzazione della libreria, alla gestione dell’editing (anche dei video) e alla regolazione dell’illuminazione (che dovrebbe migliorare la nitidezza delle immagini).

