Emma Marrone: condizioni di salute, perché ha interrotto il tour?

Emma Marrone, tramite il suo account Instagram, annuncia di dover rinunciare ai prossimi impegni artistici per risolvere alcuni problemi di salute; aveva sofferto di tumore qualche anno fa: “tornerò più forte di prima” ha tranquillizzato i fan.

Prix Italia 2019: candidati, regolamento e giuria. Dove vederlo in tv

Emma Marrone: cosa ha scritto su Instagram

“Succede. Succede e basta. Questo non era proprio il momento giusto, ma in certi casi nessun momento lo sarebbe stato. Da lunedì mi devo fermare per affrontare un problema di salute. Ve lo dico personalmente per rassicurarvi e per non creare allarmismi inutili” così comincia il post choc apparso sul profilo Instagram di Emma Marrone.

Quindi, la cantante annuncia: “per questo motivo non sarò presente a Malta per il concerto di Radio Italia che ringrazio per l’immediata comprensione. Inutile dirvi l’immenso dispiacere che provo per tutti quei ragazzi che hanno speso dei soldi in voli aerei e alberghi per venire fino a Malta per sostenermi. Non avete idea di quanto mi sarebbe piaciuto essere su quel palco e cantare per tutti voi. Vi prometto che tornerò più forte di prima! Ci sono troppe cose belle da vivere insieme. Adesso chiudo i conti una volta per tutte con questa storia e poi torno da voi. Grazie e state sereni davvero… Andrà tutto bene!”.

Unbelievable: trama, cast e dove vedere la serie tv in streaming

Cosa è successo alla cantante?

Solo un paio di settimane fa, la cantante salentina 35enne aveva festeggiato i suoi primi 10 anni di carriera con la pubblicazione di un nuovo album che conteneva, tra l’altro, una canzone intitolata “Io sono bella” scritta per lei da Vasco Rossi. Insomma, sembrava un momento sereno della sua carriera dopo i problemi alle corde vocali e, soprattutto, il tumore che l’ha colpita all’utero e alle ovaie quando aveva soli 25 anni, quando era solo all’inizio del suo percorso ad Amici di Maria De Filippi, per cui si è dovuta sottoporre a due complicate operazioni, di cui l’ultima nel 2014.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it