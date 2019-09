Dove vedere il GP Sochi 2019 in diretta streaming, tv o replica Sky-Tv8

Il Mondiale di Formula Uno si sposta da Singapore alla Russia: al Gp di Sochi partirà davanti a tutti il ferrarista Charles Leclerc, quarta pole consecutiva e sesta in stagione per il giovane pilota monegasco.

Legge di bilancio 2020: tassa sugli imballaggi e 5 miliardi da trovare

GP Sochi 2019: dove sarà trasmesso?

Il sedicesimo Gran premio della stagione sarà trasmesso in esclusiva e in diretta da Sky Formula 1 a partire dalle 13 e 10 di domenica 29 settembre 2019. Per chi non ha un abbonamento a Sky niente paura, solo un po’ di pazienza: il Gp di Sochi sarà trasmesso in chiaro ma in differita da Tv8 a partire dalle 18 di domenica 29 settembre.

Mondiali Atletica 2019: date, programma e convocati Italia. Chi sono

La griglia di partenza

Leclerc partirà dalla prima posizione grazie al tempo di 1:31.628 conquistato in qualifica: si tratta della quarta pole consecutiva per il pilota Ferrari. Dietro di lui c’è la Mercedes di Lewis Hamilton. Bisogna aspettare il terzo posto in griglia per vedere Sebastian Vettel, lo seguono Verstappen e Bottas. Completano le prime 10 posizioni Sainz, Hulkenberg, Norris, Grosjean e Ricciardo.

Italia-Sudafrica rugby: data, orario e dove vederla in diretta streaming e tv

Ferrari contenta a metà

Con il GP di Sochi mancano 6 gare alla fine della stagione di Formula 1: ci sono ancora 150 punti in palio, Hamilton è sopra di 96 punti su Leclerc e di 102 su Vettel. Insomma, le speranze di impensierire l’inglese per la vittoria del titolo sono ormai ridotte al minimo. Detto ciò, dopo il weekend di Marina Bay, i tifosi Ferrari sono tornati a vedere Vettel sul gradino più alto del podio dopo oltre un anno dall’ultima vittoria; sempre a Singapore ha continuato a splendere l’astro nascente del talentino Leclerc: negli ultimi 7 gran premi è stato il pilota che ha raccolto più punti e adesso il secondo posto in classifica generale, attualmente occupato da Bottas, è distante soltanto 31 punti (Leclerc è terzo con 200 punti insieme a Verstappen).

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it