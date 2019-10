Quote Champions League 2019: pronostico e formazioni italiane seconda giornata

Nuova giornata di Champions League, continua il percorso delle italiane nei rispettivi gironi: Atalanta e Juventus giocheranno oggi martedì 1 ottobre, Inter e Napoli invece scenderanno in campo domani.

Champions League: l’Atalanta verso la prima vittoria europea?

L’Atalanta affronta la seconda partita del Girone C di Champions League sapendo di poter di gran lunga migliorare il 4 a 0 incassato all’andata contro i croati della Dinamo Zagabria. La Dea se la vedrà con gli ucraini dello Shaktar Donetsk oggi 1 ottobre ore 18.55 che nel precedente turno sono stati travolti in casa per 3 a 0 dal Manchester City. Sul match potrebbero far pesare la maggiore esperienza europea, gli uomini di Gasperini però attraverso un ottimo momento di forma testimoniato dal 4 a 1 inferto al Sassuolo nell’ultimo match di Serie A. Dunque, si può ipotizzare una vittoria, magari di misura, degli orobici.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Tolói, Palomino, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Castagne; Gómez; Iličić, Zapata.



SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Pyatov; Bolbat, Kryvtsov, Matviyenko, Ismaily; Stepanenko, Alan Patrick; Marlos, Solomon, Taison; Júnior Moraes

Juventus nettamente favorita sul Bayer

Dopo essersi fatta rimontare di due gol dall’Atletico Madrid, un pareggio al Wanda Metropolitano è comunque un risultato più che soddisfacente, la Juventus è a caccia dei primi tre punti in Champions League alle 21 di oggi nel match contro il Bayer Leverkusen. I tedeschi vengono da una sconfitta contro il Lokomotiv Mosca, una prestazione che testimonia ancora una volta la discontinuità nelle prestazioni e quindi nei risultati delle aspirine. Nonostante gli acciacchi sulla fascia destra, se la Juventus scenderà in campo con la convinzione giusta – Sarri ha invitato i suoi a essere più “cattivi” in area di rigore – non dovrebbe aver problemi a bucare la difesa del Bayer.

JUVENTUS (4-3-3): Szczęsny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanić, Matuidi; Ramsey; Higuaín, Cristiano Ronaldo.

BAYER LEVERKUSEN (4-3-3): Hradecky; L. Bender, Tah, S. Bender, Wendell; Aránguiz, Baumgartlinger, Amiri; Havertz, Alario, Volland.

Champions League: Inter-Barça, obiettivo fare punti

L’Inter sta vivendo un ottimo momento di forma considerando le sei vittorie consecutive in campionato e l’ottimo punto, per come si era messa la partita, conquistato contro lo Slavia Praga in Champions League. Ora, però, la squadra di Conte affronterà una squadra ancora di un altro livello e, tra l’altro, in casa: l’obiettivo non può che essere quello di fare punti, cioè almeno strappare un pareggio al Barcellona che potrebbe scendere in campo senza Messi.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Jordi Alba, Piqué, Lenglet, Semedo; de Jong, Busquets, Arthur; Messi, Suarez, Griezmann.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Sensi, Brozovic, Asamoah; Lukaku, Sanchez

Napoli alla conquista del primo posto del girone

Galvanizzati dalla vittoria sul Liverpool detentore della Champions League, ad attendere il Napoli un impegno molto più semplice, almeno sulla carta. Una vittoria contro il Genk consegnerebbe ai partenopei, a meno di un altro scivolone degli uomini di Klopp contro il Salisburgo, il primo posto in solitaria del Gruppo E

GENK (4-2-3-1): Coucke; De Norre, Dewaest, Lucumì, Uronen; Berge, Heynen; Ito, Horosovsky, Paintsil; Samatta.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Insigne; Llorente, Mertens.

