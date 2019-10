Quote Serie A settima giornata 2019-20, pronostico e probabili formazioni

Salta l’anticipo di venerdì 4 ottobre tra Brescia e Sassuolo per la morte del Presidente dei neroverdi Squinzi, la settima giornata di Serie A comincia con gli anticipi del pomeriggio di oggi sabato 5 ottobre.

Le probabili formazioni della 7a giornata di Serie A

Quote Serie A: Genoa-Milan e gli altri anticipi di sabato

Rinviato a metà dicembre il match Brescia Sassuolo, che gli scommettitori consideravano particolarmente equilibrato, e conclusasi Spal-Parma con la vittoria dei ferraresi – che tra l’altro partivano con i favori del pronostico – sui ducali, è già tempo di pensare a Verona-Sampdoria e, soprattutto, a Genoa-Milan, partita con in ballo ben più dei 3 punti per il tecnico dei Grifoni Andreazzoli e Marco Giampaolo. Per quanto riguarda, l’incontro tra Verona e Sampdoria le quote, in generale, vogliono gli scaligeri leggermente favoriti sulla Doria: 2.65 contro 2.70 circa. Il pareggio è dato invece intorno a 3.30. Nell’anticipo di sabato sera tra Genoa e Milan, sono i rossoneri a partire favoriti con il 2 dato intorno a 2.50 (la vittoria del Genova è data a 2.90 circa, l’X a 3.25). Giampaolo schiera davanti Piatek e Leao con Suso e Paquetà di supporto, Andreazzoli rilancia Pinamonti accanto a Kouamè.

Il resoconto delle italiane in Champions ed Europa League

Le quote degli incontri di domenica pomeriggio

Molto interessanti i match con fischio di inizio domenica pomeriggio. La Fiorentina parte fortemente favorita contro l’Udinese (ritorna De Paul dopo la squalifica), dopo la vittoria contro il Milan (Montella conferma l’11 titolare). Ancora più netto il vantaggio che gli scommettitori assegnano all’Atalanta che gioca in casa contro il Lecce dopo l’immeritata sconfitta rimediata in Ucraina. L’1 del Bologna impegnato contro la Lazio – che ritrova Correa in avanti – è dato poco sopra il 3.00, intorno a 2.20 la vittoria della Lazio al Dall’Ara. A 1.45 più o meno l’1 della Roma (indisponibili Pellegrini, Zappacosta, Mhkhitaryan) contro il Cagliari (6.75) in cui si rivedrà Naingollan dal primo minuto. Il Napoli – ritorna Insigne – nettamente favorito per la vittoria (1.90) in casa del Torino (4.00).

Dove vedere Genoa-Milan in diretta streaming, tv e formazioni

Gli scommettitori non si sbilanciano su Inter-Juve

La vittoria dell’Inter è data intorno a 2.70 dai bookmakers, dunque, partono – anche se solo leggermente – favoriti gli uomini di Sarri (2.75) nel derby d’Italia che andrà in scena domenica alle 20.45. Sul fronte delle probabili formazioni da segnalare il ritorno di Lukaku tra le fila nerazzurre e l’avvicendamento tra Candreva e D’Ambrosio: la Juventus parte con il tridente Ramsey-Higuain/Dybala-Cr7.

