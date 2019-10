Dove vedere la MotoGp Thailandia 2019 in diretta streaming o in tv

Domani domenica 6 ottobre 2019 il Motomondiale arriva sul circuito di Buriram in Thailandia: nonostante una caduta, Fabio Quartararo conquista il primo tempo arrivando davanti a Viñales.

MotoGp Thailandia: dove vederlo?

La 15esima tappa del Motomondiale sul circuito thailandese di Buriram sarà trasmessa in diretta da Sky Sport Moto Gp Hd alle ore 9 di domenica 6 ottobre 2019 per via del fuso orario. La gara sarà trasmessa in differita su Tv 8 alle ore 14.

La griglia di partenza

In Thailandia partirà dalla pole Fabio Quartararo che ha girato in 1:29.719, secondo tempo per Viñales (+0.106), solo terzo il leader della classifica piloti Marc Marquez (+0.212). Bene gli italiani Morbidelli e Petrucci che partiranno rispettivamente dalla quarta e dalla quinta posizione in griglia. Invece, Dovizioso e Rossi si devono accontentare del settimo tempo il primo e del nove il secondo che, tra l’altro, dopo una caduta ha dovuto cambiare moto per completare le qualifiche.

Primo match point per Marquez

Non può che essere soddisfatto Quartararo che conquista la sua quarta pole position nella prima stagione nella classe regina. D’altra parte, in Thailandia Marquez si gioca il primo match point per diventare campione del mondo: al pilota spagnolo basterà conquistare due punti in più di Dovizioso – che dista 98 punti dal primo in classifica – per vedersi assegnato il titolo mondiale con quattro gare d’anticipo. Si tratterebbe del suo ottavo campionato del mondo e, in particolare, del sesto in Moto Gp. Se per Dovizioso non ci dovrebbero essere problemi per rimanere sul secondo gradino del podio finale è bagarre per il terzo posto tra Rins, Petrucci, Viñales e Rossi. A fronte delle ultime prestazioni, però, potrebbe rientrare in partita anche lo stesso Quartararo ancora alla ricerca della prima vittoria nella classe maggiore.

