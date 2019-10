Dove vedere Sassuolo-Inter in diretta streaming o in tv

Il lunch match dell’ottava giornata del campionato di Serie A 2019/2020 è Sassuolo-Inter, che si disputerà domenica 20 ottobre 2019 alle ore 12:30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Partita che per il Sassuolo significherà tanto. La scomparsa del presidente Giorgio Squinzi ha toccato profondamente tutta la comunità della cittadina emiliana e questa sarà la prima partita successiva alla sua morte. Per cui le motivazioni saranno tante, oltre al fatto che i neroverdi sono la bestia nera dei meneghini, avendo ottenuto addirittura ben sette successi negli ultimi nove scontri diretti. Bisognerà poi sovvertire anche un trend negativo che sta vedendo la squadra allenata da De Zerbi subire molte imbarcate in questo avvio di stagione. Vedremo se gli emiliani conquisteranno l’ennesima vittoria in questo incrocio.

L’Inter ha da rifarsi successivamente alla prima sconfitta in campionato arrivata in casa contro la Juventus prima della sosta per le nazionali. Conte dovrà fare a meno del grande ex di giornata Sensi, oltre anche a D’Ambrosio e Sanchez, entrambi infortunati in Nazionale. Assenze pesanti che possono portare qualche seconda linea a trovare più spazio: tra questi il giovanissimo attaccante Sebastiano Esposito, classe ’02 e che i nerazzurri non hanno mandato al Mondiale brasiliano Under 17 vista la coperta corta in attacco. Difficile vederlo schierato già nell’undici titolare, ma è possibile che si ritagli uno spazietto da subentrato nella ripresa.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Inter

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Peluso; Locatelli, Obiang, Duncan; Berardi, Caputo, Defrel

Allenatore: De Zerbi

INTER (3-5-2): Handanovic; Bastoni, de Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Asamoah; Lukaku, Lautaro Martinez

Allenatore: Conte

Dove vedere il match in diretta streaming o in tv

Sassuolo-Inter potrà essere visto in diretta ed esclusiva su DAZN sia in tv (canale 209 di Sky satellite) che in streaming.

