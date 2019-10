Quote Serie A: pronostico e probabili formazioni ottava giornata

Torna la Serie A dopo la pausa nazionali; ecco le quote relative ai match dell’ottava giornata di campionato e le ultime notizie sulle formazioni.

Quote Serie A: gli anticipi

Atalanta-Lazio, il primo anticipo di oggi sabato 19 ottobre, si è conclusa col punteggio di 3 a 3; alle 18 è il turno di Napoli-Verona: naturalmente i favori del pronostico pendono a favore dei partenopei che i bookmaker danno intorno a 1.20, invece, il pareggio è dato a 6.75 e la vittoria dell’Hellas addirittura a 14.00. Alle 21 poi a scendere in campo per l’anticipo serale saranno Juventus e Bologna. Anche qui le quote sono decisamente sbilanciate a favore dei bianconeri: infatti, l’1 è dato a 1.33, il pareggio a 5.00 e la vittoria del Bologna a 10.00.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, da segnalare il rientro di Danilo tra i disponibili di Maurizio Sarri: alla fine dovrebbe essere comunque preferito Cuadrado. In porta ci sarà Buffon mentre si profila una maglia da titolare per Bernardeschi. Nel Bologna mancherà Tomiyasu a causa di una lesione al bicipite femorale sinistro: stop di almeno un mese per lui, sarà sostituito da Mbaye.

Le altre partite dell’ottava giornata

Apre la domenica di campionato Sassuolo-Inter: nel match delle 12 e 30 partono con i favori del pronostico i nerazzurri, con il 2 dato a 1.70 circa. La vittoria del Sassuolo intorno a 5.20, poi l’X a 3.75. Per quanto riguarda i match delle 15, leggermente favorito il Cagliari (2.10) sulla Spal (3.75), gli scommettitori vedono più una vittoria della Roma (2.20) che della Sampdoria (3.20) nel primo match con Ranieri sulla panchina Doria. Decisamente più equilibrate le quote per Udinese-Torino: i friulani sono dati a 2.80, i granata a 2.60; stessa cosa per Genoa-Parma: i grifoni sono dati a 2,45 i ducali a 3.00. Milan favoritissimo contro il Lecce nell’esordio di Pioli, bookmakers più indirizzati scommettere sulla Fiorentina che sul Brescia che si affronteranno lunedì sera.

Uno sguardo alle probabili formazioni: l’Inter di Conte dovrà fare i conti con un nuovo problema fisico di Sensi. Il Cagliari gioisce per il ritorno completo di Joao Pedro. Nella Roma posto da titolare in vista per Kalinic viste le assenze di Under e Mkhytarian. L’Udinese di Tudor dovrebbe poter contare di nuovo su De Paul in mediana. Nel Torino, Zaza è in dubbio.

Pensioni ultime notizie: Quota 100, Forza Italia contro Renzi

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it