Film Halloween 2019, cinema e Netflix: ecco quali vedere

Stufi della solita festa in maschera? Se non siete amanti di “dolcetto o scherzetto?” ma vi piace lo stesso il brivido, ecco una lista di film da vedere per una notte spaventosa come quella di Halloween.

Film Halloween: ecco quelli di Netflix

Nel mese di ottobre Netflix ha pubblicato nuovi titoli sotto la voce “horror”. Ecco quali vedere se amate lo streaming ma, soprattutto, se siete appassionati di questo genere.

Iniziamo con un trailer tratto dalla storia di Stephen King, che sappiamo tutti essere uno dei re di questo genere. Nell’erba alta è il titolo del film che racconta le (dis)avventure di una donna incinta ed un bambino, i quali si addentrano in un campo dall’erba alta dopo aver sentito un grido, per poi scoprire di essere finiti in una trappola senza via d’uscita.

Avete paura dei fantasmi? Se la risposta è no ecco il film che fa per voi: Influenze maligne. Una brutta storia che si ripete per Alicia, la quale torna nella casa in cui è cresciuta dove la sorella assiste la madre in coma, ma si ritrova a dover combattere contro una forza maligna che nel passato l’aveva già torturata ed ora fa lo stesso con sua figlia.

Tra le classiche Netflix rientra anche Eli, la storia di un undicenne malato debilitante portato, dai genitori disperati, in cura presso una clinica isolata. Su di lui verranno fatti esperimenti ed Eli comincerà ad essere perseguitato da nuove esperienze.

Wounds è forse uno dei film più misteriosi che Netflix propone per questo halloween. Un barista ritrova un cellulare per terra sul quale iniziano ad arrivare messaggi che lo fanno impazzire.

Infine vi proponiamo un film alquanto intrigante, non ci sono presenze maligne, ma non necessariamente sono maligni solo i fantasmi. Serpente a sonagli è la storia di una donna che salva la figlia della protagonista dal morso letale di un serpente, ma in cambio essa vuole che la madre, per ricambiare il favore, uccida uno sconosciuto in poco tempo.

Incassi Joker 2019: record mondiale al botteghino, ecco le cifre

I film horror al cinema

Perché invece non passare il 31 ottobre al cinema? Ecco alcuni spunti su cosa vedere per una serata da paura.

Partiamo dal film che sta riscuotendo un successo mondiale, Joker. È la storia di un attore comico che non trova più un senso alla sua vita e sprofonda nella pura follia. Padrone di incassi da quando è uscito, è sicuramente un film da vedere per gli amanti del genere.

Maleficient è la proposta Disney per Halloween 2019. La regina del male, la matrigna della principessa Aurora, non vuole che essa sposi chi ama e inizierà a tramare un piano per impedire il matrimonio. Un film adatto anche ai più piccoli, ma che emoziona anche gli adulti.

A chi non è mai passato per la testa di entrare in una casa abbandonata insieme agli amici? Scary Stories to tell in the dark narra le vicende di un gruppo di adolescenti curiosi che entra in una casa abbandonata proprio nella notte più spaventosa dell’anno, non sarà una buona idea.

Stephen King non solo su Netflix per Halloween 2019 ma anche al cinema. Dopo il successo del film IT capitolo II, ecco Doctor Sleep, il film tratto dal suo romanzo in cui il protagonista di Shining lotta con l’alcolismo.

Un film italiano è la nostra ultima proposta per passare Halloween 2019 al cinema: L’uomo del labirinto, regia di Carrisi, parla di un viaggio che avviene all’interno della mente del protagonista. Un film sicuramente suggestivo.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it