Halloween 2019: origine festa, significato e come si festeggia

È arrivato il giorno di Halloween 2019, la festa più amata dagli appassionati di horror, streghe, licantropi, vampiri, zombie e fantasmi, un’intera giornata dedicata alla paura in questa notte delle streghe la cui vera origine è di provenienza irlandese. Dopo essere stata trasferita negli States ed essere diventata ciò che è, la ricorrenza ora si festeggia anche in Europa, con tanto di mascherate e bambini che suonano alle porte chiedendo “Dolcetto o scherzetto?”. Ma facciamo un po’ d’ordine e cerchiamo di spiegare cosa significa la festa di Halloween, quali origini vanta e come si festeggia.

Le origini di Halloween sono piuttosto antiche e ovviamente non hanno nulla a che vedere con la festa come la celebriamo oggi. Inizialmente si pensa che la festa riconduca all’antica festività romana dedicata a una della frutta, Pomona, che si svolgeva nello stesso periodo. La tesi più accreditata è però l’origine tipicamente irlandese, riconducendola alla festività celtica dedicata a Samhain, terminologia che significa “fine dell’estate”, ma anche fine dell’anno e inizio di quello nuovo.

Halloween ricorre poi nella vigilia di Ognissanti (da qui il nome, che significa letteralmente “vigilia di tutti i santi”) e precede di 2 giorni il giorno dei morti, che ricorre il 2 novembre. Tutte ricorrenze che un po’ si insinuano in quella che oggi celebriamo come Halloween, dove ci travestiamo da spiriti e morti (con estensioni ad altre creature del fantastico e del terrore) per far visita ai vivi e ricevere da loro un pasto (il dolcetto), pena lo scherzetto, ovvero il dispetto che alcuni studiosi riconducono a quelli che le fate, creature che gli antichi irlandesi temevano, avrebbero fatto a chi non le avrebbe “premiate” con dei dolci.

La festa “emigrò” poi negli States seguendo il flusso di irlandesi che si trasferirono nel nuovo continente in cerca di fortuna e negli ultimi anni ha preso le sfumature commerciali che conosciamo. C’è anche un’origine puramente cattolica di questa festa, che viene collocata per l’appunto a ridosso della festività cristiana di Ognissanti, la cui data però non è sempre stata il 1° novembre e che per questo motivo è un’ipotesi confutabile. Tuttavia, come tutte le feste cristiane, Halloween avviene alla vigilia della festa vera e propria (un po’ come il 24 dicembre per Natale, festività che inizia in tutto e per tutto a partire dalla notte prima) e inoltre richiama un omaggio ai propri cari morti, a cui si lasciavano i residui del pasto affinché in quella notte potessero arrivare e nutrirsi delle cibarie e, in cambio, pregare per la loro vita sulla terra.

Fatto sta che tutto questo ormai resta solo nei libri di storia ed è materia di interesse solo per gli appassionati di riferimenti storici e tradizioni folkloristiche. La maggior parte del mondo che celebra oggi Halloween lo fa travestendosi da creatura dell’incubo e segue tutte le mode commerciali del momento. Può quindi essere utile riscoprire tuttavia la vera natura di questa festività e – perché no – celebrare una festività come si faceva anticamente – rispettando così la sua pura e ancestrale essenza.

