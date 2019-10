Film Halloween 2019 per bambini e ragazzi da vedere. Titoli e trame

La notte di Halloween, complice anche il freddo, può essere un’ottima occasione per una serata a casa in compagnia dei propri bambini, degli amici e di un buon film naturalmente “a tema”.

Film Halloween: la notte più horror

Al momento di scegliere un film, è chiaro come quella di Halloween sia la serata più adatta per gli appassionati di Horror. L’elenco dei consigli potrebbe essere sterminato, dunque, meglio cominciare dai classici del genere: innanzitutto, “Halloween” di John Carpenter, pellicola risalente al 1978 con protagonista un’esordiente Jamie Lee Curtis. Non si possono poi non tenere in considerazione Zombi – L’alba dei morti viventi di George Romero, Shining di Stanley Kubrick e naturalmente il capolavoro di William Friedkin L’esorcista (e sulla stessa linea, l’apprezzatissimo The Conjuring). Bonus track: tutto ciò che ha diretto Lucio Fulci è più che adatto all’occasione.

Spaventarsi (ma non troppo)

Per chi vuole provare l’eccitazione della paura ma alla fine vuole comunque dormire (“alla fin fine è solo un film!), bisogna allontanarsi dal sovrannaturale e dallo splatter per approdare in luoghi più tranquilli, si fa per dire. In questo senso, si devono suggerire titoli come The Others e The Village, dove è la suspence a farla da padrone piuttosto che i brividi veri e propri, così come in Psycho e Scream. Allontanandosi dal thriller per ritornare all’horror anche se in versione “light”, Quella casa nel bosco e Scappa-Get Out potrebbero essere ottime scelte.

Una serata con i propri bambini

Se la serata di Holloween sarà all’insegna della famiglia e soprattutto se tra gli spettatori ci sono dei bambini bisognerà sicuramente virare su una programmazione decisamente più serena. In questo senso, vedere Ghostbusters è di sicuro un’ottima opzione. Anche diversi titoli di Tim Burton sono particolarmente indicati. Per una serata di Halloween “all’italiana”, anche se potrebbe apparire alquanto démodè, Totò Diabolicus non è da sottovalutare.

