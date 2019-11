Giorgio Tirabassi: condizioni di salute e come sta l’attore romano

L’attore Giorgio Tirabassi è stato colpito da un infarto ieri, venerdì 1 novembre 2019, nel corso di un evento in Abruzzo durante il quale stava presentando il suo primo film da regista.

Giorgio Tirabassi: fuori pericolo ma condizioni “serie”

Ieri, Giorgio Tirabassi stava presentando il suo film d’esordio alla regia, Il Grande Salto, nella Sala Congressi di Civitella Alfedena, piccolissimo comune a 1180 metri di altezza dell’aquilano, nel cuore del Parco Nazionale dell’Abruzzo, quando ha avuto un infarto. Intorno alle 19 e 45, poco prima dell’inizio dell’evento, ha accusato un forte dolore al petto. L’attore romano 59enne è stato quindi trasportato d’urgenza all’ospedale di Avezzano dove, nella notte, è stato sottoposto a un intervento di angioplastica con stent per risolvere un’occlusione coronarica.

Per quello che si apprende da più organi di stampa, le sue condizioni sono “serie” ma stazionarie; insomma, non sarebbe in pericolo di vita ma saranno fondamentali le prossime ore in terapia intensiva per valutare eventuali conseguenze dell’infarto. In ogni caso Tirabassi sarebbe cosciente e, al telefono, si è voluto scusare per l’accaduto con tutte le persone che erano accorse ad ascoltarlo.

Chi è l’attore?

Sposato con Maria Francesca dal 2012, la coppia ha avuto due figli, Giorgio Tirabassi è noto per aver interpretato il ruolo dell’ispettore capo Roberto Ardenzi nella serie Distretto di Polizia. D’altra parte, Tirabassi ha alle spalle una lunga carriera in cui ha alternato ruoli più leggeri a interpretazioni più impegnate. Per esempio, è stato Glauco, direttore della fotografia amico del regista Renè Ferretti, in Boris ma ha anche interpretato Paolo Borsellino in una fortunata fiction che vedeva Ennio Fantastichini nei panni di Giovanni Falcone.

D’altro canto, diversi anni fa era diventato un volto noto del piccolo schermo grazie a Ultimo, ultimamente aveva interpretato anche Libero Grassi, imprenditore siciliano che si è ribellato a Cosa Nostra. Una dei suoi ultimi lavori era incentrato proprio sul terremoto de L’Aquila. Al cinema è comparso anche nel cast di Romanzo di una strage. Il ritorno alla commedia, stavolta dietro la macchina da presa con la commedia Il Grande Salto dove è anche protagonista al fianco di Ricky Memphis.

