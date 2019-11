Tim, Wind e Vodafone: attivazione servizi non richiesti, esposto Codacons

I maggiori operatori telefonici del paese, Tim, Wind e Vodafone, attraverso le ricariche fanno pagare ai clienti dei costi nascosti o comunque dei servizi non richiesti: l’accusa del Codacons in un esposto all’Autorità garante per le comunicazioni e all’Antitrust.

Tim, Wind e Vodafone: l’accusa del Codacons

Quando si fa una ricarica del taglio di 10 o 5 euro, presso un tabacchi o una ricevitoria abilitata, solo una parte della somma viene accreditata mentre il resto serve a pagare un servizio di solito non richiesto (in particolare Giga, minuti, sms aggiuntivi) e talvolta persino a tempo limitato (alcuni sono usufruibili per sole 24 ore). Per esempio, si fa una ricarica di 10 euro ma ne vengono accreditati solo 9 perché 1 euro servirà a pagare 3Gb aggiuntivi di traffico dati in più rispetto a quelli previsti dal proprio piano tariffario.

È bene ricordare come il problema non si pone per le ricariche effettuate online o tramite app – in questi casi ci si vede accreditato quanto effettivamente pagato – ma solo quando si ricarica presso tabacchi e ricevitorie come si diceva: dunque, secondo le associazioni che difendono i diritti dei consumatori, questo “trucco” va fortemente a penalizzare le categorie di clientela meno tecnologiche, per così dire, come gli anziani.

Gli operatori telefonici “non perdono il vizio”

Quindi, dopo aver più volte protestato contro questa condotta commerciale giudicata quantomeno “scorretta”, il Codacons si è rivolto direttamente all’Autorità garante per le telecomunicazioni e all’Antitrust come poco prima avevano già fatto altre associazioni dei consumatori.

Nell’esposto si legge: “dopo le bollette a 28 giorni, le compagnie telefoniche sembrano essersi ingegnate per trovare nuovi espedienti finalizzati ad ottenere guadagni ingiusti e aggiuntivi sulle spalle dei propri clienti. Al centro della denuncia dell’associazione le ricariche telefoniche offerte dai tre gestori, che di recente hanno modificato i tagli da 5 o 10 euro finora utilizzati dagli utenti per ricaricare il proprio credito, sostituendoli o affiancandoli con delle ricariche cosiddette premium”. Nello specifico si tratta di Ricarica+ per Tim, Ricarica Special per Wind e Giga Ricarica per Vodafone.

