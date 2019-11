Maria De Filippi ospite ad Adrian questa sera 14 novembre 2019

Adriano Celentano ci riprova. Dopo gli ascolti non entusiasmanti della prima puntata in onda giovedì scorso di Adrian (pari al 15 per cento di share), la seconda puntata – in onda questa sera – ospiterà invece Maria De Filippi. Riuscirà a risollevare gli ascolti di una serie così tanto attesa, ma che al tempo stesso non ha riscosso il successo preventivato alla vigilia del lancio?

Maria De Filippi in soccorso di Adriano Celentano

Maria De Filippi affiancherà, o meglio aiuterà, Adriano Celentano nel tentativo, tra le altre cose, di risollevare le sorti della serie. La regina di auditel è un’esca per i telespettatori: dove c’è la De Filippi c’è audience e i numeri parlano chiaro.

Gli autori hanno deciso di provare a fare le cose in grande in questa nuova puntata, grazie a un parterre di ospiti davvero molto interessante. Insieme alla De Filippi – anche se non in contemporanea – ci sarà infatti anche Gianni Morandi, altro grande personaggio televisivo molto seguito e amato.

La moglie di Costanzo e Celentano discuteranno dunque face to face, in un salotto dedicato interamente a loro, magari proprio di come siano cambiate le esigenze che gli italiani hanno nei confronti della televisione odierna, molto varia in ogni suo aspetto. Forse Adrian non è uno di questi o forse semplicemente il pubblico non è abituato ad un prodotto del genere.

Sarà davvero azzeccata la scelta del Molleggiato di aver chiamato la De Filippi in suo aiuto? Sicuramente sarà utile per attirare l’attenzione dei telespettatori incuriositi che accenderanno la televisione su Canale 5, ma nulla garantisce che essi non cambino canale dopo la fine dell’ospitata della regina di Mediaset. La concorrenza infatti è forte e la rete ammiraglia della Rai trasmetterà Un passo dal cielo 5 ma non è detta l’ultima parola.

