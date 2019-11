Prossimo turno Bundesliga 2019/2020: orari partite, calendario e diretta tv

Venerdi 22 novembre si aprirà la 13esima giornata del girone di andata della Bundesliga 2019/2020. Il sabato raccoglierà sei match e a seguire chiuderà la domenica con due sfide.

Bundesliga, 13a di andata: l’anticipo del venerdì

L’unica sfida in programma per venerdi è Borussia Dortmund-Paderborn 07. Si tratta di una partita importante fra due squadre con obiettivi nettamente differenti l’una dall’altra. I padroni di casa con una vittoria possono ancora riagganciare il podio, mentre il Padeborn si trova ultimo in classifica. Calcio d’inizio fissato per le ore 20:30.

Prossimo turno Bundesliga: i sei match del sabato

Il sabato di Bundesliga prevede sei sfide, cinque delle quali alle 15:30 e una soltanto alle 18:30.

La prima sfida è Eintracht-Wolfsburg. Partita molto importante e dove le squadre daranno il tutto e per tutto visto che si trovano entrambe in nona posizione con 17 punti. Il Werber Brema ospita lo Schalke che sta vivendo un ottimo periodo di forma: sono 19 i punti conquistati dagli ospiti in 12 partite.

Dusseldorf-Bayern Monaco è una partita che non dovrebbe dare molti problemi agli ospiti: i padroni di casa si trovano infatti a raschiare il fondo della classifica a 11 punti. Union Berlino-Borussia M’Glabach si preannuncia un match difficile per la squadra di casa: il Borussia è primo a punteggio pieno e sicuramente vorrà continuare il suo percorso netto. Bayer Leverkusen-Friburgo è l’ultimo match in programma alle ore 15:30, dove i iadroni di casa sono alla ricerca di punti per avvicinarsi alla zona europea, ma contro la sorpresa Friburgo si preannuncia una gara tosta.

Il match che chiude il sabato sportivo di Bundesliga è Lipsia-Colonia, gara sulla carta facile per i padroni di casa secondi in classifica. Calcio d’inizio fissato per le ore 18:30.

Le gare della domenica

Sono solo due le gare in programma che faranno da cornice alla domenica di Bundesliga. Una si giocherà alle ore 15:30 e l’altra è prevista per le ore 18.

La gara che si svolgerà alle ore 15:30 è Augsburg-Hertha. Match interessante anche questo, considerando che la squadra di casa si trova in 15esima posizione con 10 punti, mentre gli ospiti si trovano al 12o posto con 11 punti: trattasi dunque di sfida salvezza.

L’ultima gara che chiude tutta la giornata di Bundesliga è Hoffenheim-Mainz. Favoriti i padroni di casa, che occupano la quinta posizione in classifica, contro un Mainz che naviga nella parte bassa della graduatoria ed è alla ricerca disperata di far punti. Calcio d’inizio fissato per le ore 18.

Dove vedere il 13° turno di Bundesliga in diretta tv e streaming

Le partite di Borussia Dortmund, Lipsia, Hoffenheim, Herta Berlino e Bayern Monaco saranno trasmesse in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now TV.

