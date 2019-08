Alfiero Alfieri è morto: carriera e biografia. Chi era l’attore

Se ne va Alfiero Alfieri, l’attore romano aveva 78 anni. Era conosciuto in particolare per i ruoli interpretati al fianco di Carlo Verdone ma ha avuto una lunghissima carriera teatrale, sempre con Roma nel cuore.

Il gioco del ricatto: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv

Alfiero Alfieri: gli inizi di un giovane un po’ ribelle

Nato il 6 ottobre del 1942, Alfiero Alfieri ha cominciato a recitare giovanissimo, all’età di 15 anni, anche con alcune importanti compagnie teatrali (Fratelli De Vico, Ric e Gian e Cecè Doria). Tento di arruolarsi in aviazione, spinto dal padre, poi partì con la legione straniera: la carriera militare lo porto fin in Alabama, Stati Uniti; pur allietando i commilitoni con memorabili spettacoli di cabaret, capì ben presto che la vita in uniforme non faceva per lui. Negli Usa, dove si trasferì stabilmente nel 1964, tentò anche di sfondare nel mondo dello spettacolo ma con poca fortuna.

La matassa: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv Canale 5

Tanto teatro e Viaggi di Nozze

Negli anni 70 torna in Italia per collaborare come suggeritore prima e attore poi con Checco Durante al Teatro Rossini. Nel 1975 fonderà una sua compagnia per poi ritornare, negli anni 90, sotto l’ala di Checco Durante stavolta come capocomico, direttore artistico e regista. Da lì comincia una frenetica attività teatrale, aprendo anche una scuola di prosa in romanesco che, è stato sempre un suo rammarico, ne ha limitato l’impegno cinematografico. Tuttavia, proprio grazie all’interpretazione del sacerdote di Viaggi di Nozze, film di e con Carlo Verdone del 1992, il suo volto diventa noto anche al di fuori della Capitale. D’altra parte, è già uno dei più famosi attori della scena comica romana grazie al suo “Er Marchese del Grillo” e agli adattamenti, in romanesco, delle commedie di Moliere.

Un mondo perfetto: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv

Sposato con tre figli, Eleonora, Monica ed Andrea; era un accanito tifoso della Lazio.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it