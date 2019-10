Offerte internet casa ottobre 2019: Tim, Wind e Vodafone fibra-adsl

Le più convenienti offerte internet casa di questo ottobre 2019: ecco i piani tariffari con Fibra e Adsl proposti dai diversi operatori.

Le offerte internet casa di Tim per ottobre 2019

Innanzitutto, non si può non citare Tim Super Fibra tra le offerte internet casa più convenienti per questo ottobre 2019. Al costo di 30 euro al mese, per il primo anno, poi 35 euro al mese (per i già clienti Tim il prezzo iniziale è di 35 euro al mese), Tim garantisce una navigazione illimitata fino a un Gigabit con FTTH (fibra che arriva fino a casa). In alternativa alla fibra, Tim propone anche il piano Tim Super Adsl che al costo di 35 euro al mese garantisce una navigazione illimitata fino a 20 Mega in Adsl appunto.

Da segnalare che tutte le offerte internet casa di Tim prevedono anche l’abbonamento a Tim Vision (si pagherà solo in caso di rescissione o passaggio ad altro operatore entro 12 mesi). All’attivazione della propria linea internet si può scegliere di abbinare al servizio di streaming video Tim anche Now Tv al costo di 29,99 euro al mese (i primi 4 mesi però sono gratis). Inoltre, insieme all’offerta per la connessione casalinga si può attivare anche un’offerta mobile che prevede minuti, sms illimitati e 20 Gb di navigazione dati al costo di 10 euro al mese.

Altre offerte interessanti a ottobre

Interessante di certo l’offerta Internet Unlimited di Vodafone: connessione illimitata fino a 1.000 Mega con FTTH (200 mega con FTTC, 20 Mega con Adsl), Sim con 30 Gb in 4G, in più abbonamento al pacchetto Serie Tv e Intrattenimento di Now Tv solo per i clienti che attivano la fibra ottica (FTTH), oltre a linea telefonica con chiamate illimitate, il tutto al prezzo di 27,90 euro al mese.

Con Fastweb Casa al costo di 24,95 euro al mese ci si assicura una connessione fino a 1.000 Mega con FTTH (200 mega con FTTC, 20 Mega con Adsl) e chiamate illimitate. Cin Fibra 1000 di Wind poi oltre a 1.000 mega di connessione (o 200 con FTTC o 20 con Adsl) e chiamate illimitate si potrà usufruire di 100 Gb in 4G da dividere tra 4 sim Wind. Simile l’offerta Super Fibra di Tre, connessione veloce e chiamate illimitate al costo di 26,98 euro al mese, che mette a disposizione Giga illimitati per un’utenza mobile Tre.

