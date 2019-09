Dove vedere Napoli-Liverpool in tv gratis in chiaro e diretta streaming

Napoli-Liverpool: comincia il percorso nella Champions League 2019/20 del Napoli di Carlo Ancelotti: domani martedì 17 settembre 2019, i partenopei ospitano i Reds campioni in carica al San Paolo nel primo turno del Gruppo F.

Napoli-Liverpool: dove vedere il match

Il fischio d’inizio di Napoli-Liverpool è fissato per domani martedì 17 settembre alle ore 21: la partita sarà trasmessa in diretta da Sky, nello specifico dai canali Sky Sport Uno e Sky Sport Uno Hd, e naturalmente in live streaming sulla piattaforma online dell’emittente Sky Go. Potranno assistere all’incontro anche coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento al ticket sport di Now Tv, d’altra parte, il match sarà visibile anche in chiaro su Canale 5. Radio Kiss Kiss, invece, offrirà la cronaca in diretta radiofonica.

Le probabili formazioni

Napoli-Liverpool sarà arbitrata dal tedesco Felix Byrch; la squadra partenopea scenderà in campo con il consueto 4-4-2; davanti a Meret, ci sarà un pacchetto difensivo formato Manolas e Koulibaly al centro e da Di Lorenzo e Ghoulam sulle fasce. In mediana, archiviato il turnover effettuato contro la Sampdoria nella terza giornata di campionato, spazio a Callejon, Allan, Fabian Ruiz e Zielinski. Lorenzo Insigne dovrebbe tornare a far compagnia a Dries Mertens in attacco. Tuttavia, non si esclude l’esordio del tandem Lozano-Llorente. Milik non figura ancora tra i convocati.

Il Liverpool di Klopp si presenta con un 4-2-3-1 che vede Adrian in porta, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk e Robertson sulla linea arretrata, Fabinho e Wijnaldum davanti alla difesa, offriranno supporto al reparto avanzato composto dal tridente Oxlade-Chamberlain-Mané-Salah e dall’unica punta Firmino.

