Album di Novembre 2019: data uscita, artisti e calendario

Volge al termine anche il mese di Novembre ed è quindi il momento giusto per fare un sunto delle uscite che hanno segnato questo mese. I nuovi dischi sono concentrati nella seconda metà del mese e ci sono degli autori davvero di rilievo, sia sul fronte italiano che su quello della musica internazionale.

Da Zucchero a Tom Walker

Si comincia l’8 Novembre: uno dei più importanti artisti italiani, Zucchero esce con il suo nuovo D.O.C. che unisce il suo classico blues ai synth. I The Script, pop band irlandese, a due anni da Freedom Child, fanno uscire Sunsets & Full Moons, mentre il leggendario Sting torna con una versione in edizione speciale di My Songs. Vegas Jones propone il suo nuovo La Bella Musica e per finire Tom Walker, musicista inglese esce con la Deluxe Edition di What A Time To Be Alive.

Album di Novembre 2019: le uscite del 15

La lista degli album di Novembre 2019 si arricchisce il 15 con il nuovo album della rocker senese Gianna Nannini: La Differenza, questo il titolo, la vede tornare alle origini con un disco che riscopre le sue radici blues-folk-rock. Un altro ritorno importante è quello di Celine Dion con Courage, un album molto intimo e legato a un periodo difficile per l’artista canadese, dal quale è riuscita a rialzarsi. La folk-rock band tedesca Milky Chance ha fatto uscire Mind The Moon e sempre a metà Novembre è stata la volta di Diamanti e Fango di Grido. Anche qui, come in Courage, l’idea del disco è incentrata sulla capacità di reagire alle avversità della vita. Da non dimenticare, infine, Natale a Pavana, disco di Francesco Guccini. Il titolo è una poesia in dialetto pavanese dello stesso cantautore e il disco vede artisti affermati interpretare i suoi pezzi migliori.

Molte uscite il 22: da Tiziano Ferro ai Coldplay

È in questo giorno che si concentra il grosso delle uscite degli album di Novembre 2019. A partire da Tiziano Ferro e il suo Accetto Miracoli, al quale era legata una campagna Spotify per promuovere il disco, durata dal 18 al 22 Novembre. Il disco avrà anche un’edizione spagnola, Acepto Milagros. Il britannico pop singer Robbie Williams torna con The Christmas Present, doppio album con 28 brani classici natalizi “Un sogno che si avvera” l’ha definito l’ex Take That. Album doppio anche per i Coldplay che tornano con Everyday Life. Contiene 16 tracce e la cover trae spunto da una foto del bisnonno di Johnny Buckland.

Le uscite degli album di Novembre 2019: da Mina Fossati a Sottomarini

La lista degli album di Novembre 2019 in uscita il giorno 22 continua con una collaborazione d’eccezione: Mina e Ivano Fossati, con l’album di inediti Mina Fossati. Undici inediti, interpretati da entrambi e scritti da Fossati. I Subsonica escono con Microchip Temporale, che riprende il loro Microchip Emozionale del 1999. Quattordici artisti rielaborano i brani di quel successo della band originaria di Torino. Billy Corgan, cantautore americano pubblica Cotillons, terzo album dell’ex Smashing Pumpkins. Il 22 è anche il giorno del disco postumo di Leonard Cohen, Thanks For The Dance, che esce a tre anni dalla sua morte. Un disco che, dice il figlio Adam, ne svela un lato “romantico e gentile”. Lewis Capaldi dalla Scozia pubblica Divinely Uninspired To A Hellish Extent (Extended Edition); 12 tracce di quello che è considerato il più promettente cantante pop britannico. I Lindemann, alfieri dell’industrial metal, formati da Till Lindemann dei Rammstein e Peter Tägtgren di Hypocrisy e Pain, escono con F& M. Per finire, altre due uscite: Davide Van De Sfroos e i Senna. Il primo pubblica Quanti Nocc, suo terzo album dal vivo, registrato durante il Tour de Nocc e il Van Tour. I Senna pubblicano Sottomarini, un invito a superare ciò che si vede e a scendere in profondità, per cogliere l’essenza di ciò che ci succede.

Le uscite del 29 Novembre

la lista degli album di Novembre 2019 si conclude con le uscite in programma il 29. 2C2C The Best Of è il titolo della raccolta di Cesare Cremonini che ha selezionato il meglio della sua produzione. Mai Stato Altrove pubblica Ragazzi Stupendi, legato a ciò che è successo nella vita privata dell’ex bassista dei The Giornalisti. Per finire in bellezza, Biagio Antonacci è l’autore di Chiaramente Visibili Dallo Spazio, che si avvale di collaborazioni prestigiose che sono state scelte per far risaltare al massimo la musica del cantautore milanese.

